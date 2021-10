Fußball : Holstein Kiel absolviert Testspiel gegen Silkeborg IF

Holstein Kiel nutzt die Punktspielpause in der 2.

Kiel | Fußball-Bundesliga für eine Testspiel. Wie die Norddeutschen am Montag mitteilten, trifft die Mannschaft des neuen Trainers Marcel Rapp am Donnerstag (14.00 Uhr) auf den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Die Partie gegen den Tabellenfünften der dänischen Superliga im heimischen Trainingszentrum findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, hieß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.