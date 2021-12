Fußball : Holstein Kiel: Nach Sieg gegen Werder mit neuem Mut

Die Stimmung beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist gut, aber der Blick für die Realität ist ebenso klar.

Kiel | Und so sagt Trainer Marcel Rapp vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg: „Der Abstand nach unten ist noch brenzlig. Aber wir fahren mit einem guten Gefühl dahin. Die Leistung gegen Bremen hat gestimmt.“ Nach dem 2:1-Sieg im Nordduell gegen Werder sind die „Störche“ mit 17 Punkten und Rang zwölf so gut platziert wie noch...

