Fußball : Holstein-Coach zu Saisonstart: „Enthusiasmus und Euphorie“

Holstein Kiel geht die neue Saison nach dem verpassten Aufstieg ebenso erfolgshungrig an wie die letzte.

Kiel | „Wir gehen mit Vorfreude, Enthusiasmus und Euphorie in die Saison, weil ich glaube, dass wir wieder dafür infrage kommen, sehr, sehr guten Fußball zu zeigen“, sagte Trainer Ole Werner am Freitag. Seine Mannschaft hat es zum Auftakt am Sonntag mit dem FC St. Pauli zu tun (13.30 Uhr/Sky). Beim Nordderby im Millerntor-Stadion sind 8900 Zuschauer zugelass...

