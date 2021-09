Kriminalität : Höchststrafe für Rendsburger Frauenmörder

Zwei Frauen sterben qualvoll mit über den Kopf gestülpten Plastiktüten. Für von immer drastischeren Sexfantasien getriebene Täter ist nun das Urteil gesprochen worden.

Kiel | Bis zuletzt bestritt der eher schmächtige Angeklagte die Mordvorwürfe. Doch das Kieler Landgericht ließ am Donnerstag keine Zweifel: Der 41-Jährige tötete zwei Frauen in Rendsburg vorsätzlich - „zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs und heimtückisch“, wie der Vorsitzende Richter Jörg Brommann feststellte. Das Gericht verhängte dafür am Donnerstag ...

