Gesundheit : Hochschulen beginnen ab September mit Präsenzbetrieb

Der Präsenzbetrieb an Hamburger Hochschulen wird nach Worten von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ab September wieder aufgenommen.

Hamburg | „Wir werden nach drei fast ausschließlichen Digitalsemestern wieder Leben am Campus haben“, sagte Fegebank am Montag bei einem Besuch im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Die Senatorin schloss nicht aus, dass besonders große Vorlesungen auch weiterhin digital stattfinden. Ab Mitte September sollen die Präsenz-Lehrveranstaltungen an der Hochschu...

