Wasser : Hilfe von Flöhen: Wassergüte-Messstation wiedereröffnet

Die Messstation Bunthaus ist wichtig, um die Qualität des Elbwassers im Blick zu behalten. Sie ist nun saniert und soll schneller Daten liefern, um Verunreinigungen zu entdecken. Eine besondere Rolle spielen dabei auch Wasserflöhe.

Hamburg | Schnellere und umfassendere Daten zur frühen Erkennung von Verunreinigungen in der Elbe: Nach Sanierungsarbeiten hat Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Mittwoch die Wassergüte-Messstation Bunthaus wiedereröffnet. Die Flüsse und Seen in der Hansestadt seien ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna, teilte die Behörde mit. Im Auftrag der...

