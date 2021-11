Fußball : Heuer Fernandes oder Johansson: Wer hütet das HSV-Tor?

Trainer Tim Walter hat sich noch nicht entschieden, mit welchem Torwart der Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) in das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC geht.

Hamburg | Zwar nahm Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes am Donnerstag nach seiner Kapselverletzung im Knie wieder am Training der Hanseaten teil, doch auf einen Einsatz des 28-Jährigen wollte sich Walter nicht festlegen: „Wir gucken von Tag zu Tag.“ Im Schweden Marko Johansson, der am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Holstein Kiel sein Pflichtspieldebüt ...

