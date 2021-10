Fußball : Heuer Fernandes: Nicht-Aufstieg ist ein „scheiß Gefühl“

Daniel Heuer Fernandes hat mit dem Hamburger SV sportliche Höhen, durch die mehrmals verpasste Bundesliga-Rückkehr vor allem aber auch einige Tiefen durchgemacht.

Hamburg | „Ich habe in den vergangenen Jahren erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man den Aufstieg nicht schafft: Es ist ein scheiß Gefühl, das muss man klar so sagen“, erklärte der 28 Jahre alte Torhüter des Fußball-Zweitligisten der „Sportbild“ (Mittwoch) in einem Interview. Der Schlussmann war 2019 von Darmstadt 98 an die Elbe gekommen und hat den angepeilten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.