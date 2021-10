Wetter : Herbstliches Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird am Dienstag herbstlich mit wechselnder Bewölkung und möglichen kurzen Schauern.

Hamburg | Ganz vereinzelt seien am Vormittag auch kleine und kurze Gewitter möglich, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Im Tagesverlauf wird es demnach etwas freundlicher bei Höchsttemperaturen zwischen 13 Grad im Binnenland Schleswig-Holsteins und bis zu 14 Grad in Hamburg. Der Wind weht schwach, an der Küste teils fris...

