Wetter : Helfer aus dem Norden beenden Einsatz im Katastrophengebiet

Die Hilfskräfte aus Schleswig-Holstein haben ihren Einsatz im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz beendet.

Neumünster | Insgesamt 1430 Helfende in zwei Kontingenten hätten an zehn Tagen zusammen 81.000 Arbeitsstunden geleistet, teilte der Einsatzstab am Freitag mit. Unter anderem verlegten sie 1100 Meter Stromkabel und bereiteten 46.200 Mahlzeiten für Einsatzkräfte und Menschen vor Ort zu. Die Aufgabenfelder seien erfolgreich abgearbeitet, sagte Stabsleiter Thomas K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.