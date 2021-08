Literatur : Heinz Strunk fiebert erstem Spielcasino-Besuch entgegen

Für den Hamburger Heinz Strunk hat sich in der Corona-Zeit nicht viel geändert. Er sei schon vorher eher ein Einsiedler gewesen. Dennoch gibt es etwas, das ihm gefehlt hat.

Hamburg | Der Hamburger Schriftsteller und Satiriker Heinz Strunk (59) freut sich auf seinen ersten Ausflug ins Spielcasino nach einer langen coronabedingten Pause. „Am liebsten spiele ich dort an den Automaten“, sagte Strunk der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In der Regel gehe er dabei durchaus mit viel Geld hin. „Ich war noch nicht so davor, Haus und Ho...

