Parteien : Heinold und Touré wollen Grünen-Spitzenduo bilden

Schleswig-Holsteins Grüne wollen nach der Landtagswahl die Regierung anführen. Für Platz eins sollen Finanzministerin Heinold und Landtags-Vizepräsidentin Touré sorgen. Die Partei setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend. Nicht nur eines lässt das Spitzenduo offen.

Kiel | Finanzministerin Monika Heinold (62) und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (28) sollen die Grünen als Spitzenduo in die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein führen. „Ich würde gerne in die Staatskanzlei, ich würde gerne Ministerpräsidentin werden“, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. Ziel sei bei der Landtagswahl am 8. Mai Platz eins. Die Koa...

