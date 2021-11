Parteien : Heinold und Touré Grünen-Spitzenduo zur Landtagswahl

Finanzministerin Monika Heinold (62) und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (28) sollen die Grünen als Spitzenduo in die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein führen.

Kiel | „Wir verstehen Politik als Teamaufgabe“, sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis am Mittwoch in Kiel. Heinold sei für die kommende Legislatur die geeignetste Ministerpräsidentin. Zuvor hatte die Parteispitze die Doppelspitze vorgeschlagen. Ihre Landesliste wollen die Grünen auf einem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember in Neumünster wählen. Die Grüne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.