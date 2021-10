Parteien : Heinold kann sich Bundes-Ampel gut vorstellen

Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) kann sich eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP im Bund gut vorstellen.

Kiel | „Ich gehe nicht davon aus, dass das unsere konstruktive Regierungsarbeit in Schleswig-Holstein belastet“, sagte Heinold am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Dort regieren die Grünen seit 2017 in einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. „Bisher war die CDU Teil der Bundesregierung, nun werden es vermutlich Grüne und FDP sein“, sagte Fin...

