Wetter : Heftiges Regenwetter: Wetter beruhigt sich zum Wochenstart

Regenschirm und warme Allwetterjacken sind auch am Sonntag im Norden weiterhin gefragt.

Schwerin | Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vorerst stürmisch und verregnet. „In der Nacht zum Sonntag breitet sich der Regen von der Küste aus auf das gesamte Gebiet aus und geht zum Morgen hin in Schauer über“, sagte ein DWD-Meteorologe der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. ...

