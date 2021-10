Hochschulen : Hauke Heekeren wird neuer Präsident der Universität Hamburg

Der Vizepräsident der Freien Universität Berlin, Hauke Heekeren, wechselt Anfang März 2022 an die Spitze der Universität Hamburg.

Hamburg | Nachdem am Donnerstag bereits der Akademische Senat den 50-Jährigen zum Nachfolger von Universitätspräsident Dieter Lenzen gewählt hat, votierte am Freitag auch der Hochschulrat für den Arzt und Neurobiologen. Dies teilte die Hochschule mit. Lenzens zweite Amtszeit - er kam 2010 ebenfalls von der Freien Universität Berlin - endet am 28. Februar 2022. ...

