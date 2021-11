Theater : „Harry Potter“-Theaterstück unter 2G-plus-Bedingungen

Wer Harry Potter im Hamburger Mehr!-Theater sehen will, muss nicht nur genesen oder geimpft sein. Er braucht auch einen Corona-Test. 2G plus gilt von nun an für alle Vorstellungen - für ein Theatererlebnis ohne Sorgen.

Hamburg | Das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird ausschließlich unter 2G-plus-Bedingungen aufgeführt. Wer die zwei zweieinhalbstündigen Vorstellungen der deutschsprachigen Aufführung im Mehr!-Theater am Großmarkt besuchen will, muss also genesen oder geimpft sowie zusätzlich getestet sein, wie Produzent Maik Klokow der Deutschen Presse-A...

