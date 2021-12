Fußball : Hansa-Trainer Härtel: Jatta-Fall hat keinen Einfluss auf HSV

Der Wirbel um Bakery Jatta wird den Hamburger SV nach Einschätzung von Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel nicht besonders beeindrucken.

Rostock | „Ich glaube, was ich so höre, ist das derzeit nicht das ganz große Thema in der Mannschaft“, sagte er am Freitag über den nächsten Gegner in der 2. Fußball-Bundesliga. „Das ist jetzt eine Geschichte, die seit 2019 köchelt und jetzt noch einmal heiß geworden ist.“ Er gehe davon aus, dass Jatta auch nach der Anklageerhebung wegen dessen möglicherweis...

