Fußball : Hannover 96 gewinnt Testspiel-Derby beim TSV Havelse mit 1:0

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat das Testspiel-Derby beim Drittligisten TSV Havelse nur knapp gewonnen.

Garbsen | Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann bezwang am Freitag in Garbsen den vorherigen Clubs des 96-Coaches mit 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer vor 1502 Zuschauern erzielte 96-Mittelfeldspieler Mike Frantz in der 61. Minute. Zimmermann trainierte Havelse von 2018 bis 2021 und stieg mit dem Verein im Sommer in die 3. Liga auf, danach wechselte zu 96. ...

