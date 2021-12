Gesundheit : Handelskette scheitert vor Gericht mit Antrag gegen 2G-Regel

Eine Einzelhandelskette ist vor dem Verwaltungsgericht Hamburg mit dem Versuch gescheitert, die in der Hansestadt geltende 2G-Regel zu kippen.

Hamburg | Gegen die vorläufige befristete Anwendung des 2G-Zugangsmodells bestünden „keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken“, entschieden die Richter am Dienstag. (Aktenzeichen 21 E 5155/21). Die entsprechende Regelung in der Corona-Verordnung der Stadt beruhe „auf einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage“ und sei rechtmäßig. Das 2G-Modell be...

