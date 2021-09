Handball : Handballer wollen in allen Wettbewerben um den Titel spielen

Rekordmeister THW Kiel startet mit großen Zielen in die neue Handball-Saison: „Wir wollen, dass in allen Wettbewerben der Titel über uns geht“, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag und kündigte damit den Angriff auf die Titel in der Bundesliga, im DHB-Pokal und in der Champions League an.

