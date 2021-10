Handball : Handballer mit Respekt und Optimismus gegen Lübbecke

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt reisen mit einer gehörigen Portion Respekt zu ihrem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky) beim TuS N-Lübbecke.

Flensburg | „Die haben das Niveau, die Klasse zu halten“, lobte SG-Coach Maik Machulla am Freitag den Aufsteiger. Von seiner Mannschaft erwartet der 44-Jährige die gleiche Leidenschaft und Aggressivität wie beim 27:27 in der Champions League gegen Paris St.-Germain: „Dann bin ich optimistisch, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren“, sagte Machulla. Mit 3:3 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.