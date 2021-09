Handball : Handball-Pokal: Nordclubs spielen am 6. Oktober

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat am Donnerstag die Zweitrunden-Spiele im DHB-Pokal zeitgenau angesetzt.

Köln | Die drei Bundesligisten aus dem Norden müssen demnach am 6. Oktober antreten. Um 19.00 Uhr beginnen die Spiele von Rekord-Pokalsieger THW Kiel beim Zweitligisten EHV Aue und des Aufsteigers HSV Hamburg gegen die Füchse Berlin. Die SG Flensburg-Handewitt ist von 19.30 Uhr an beim HC Erlangen gefordert. In der Bundesliga holten die Franken kürzlich ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.