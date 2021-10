Handball : Handball-Luchse vorsichtig: Bad Wildungen im Duell Favorit

Die bislang sieglosen Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten schieben in der Partie beim ebenfalls punktlosen Bundesliga-Schlusslicht HSG Bad Wildungen den Gastgeberinnen die Favoritenrolle zu.

Buchholz in der Nordheide | Aufgrund der angespannten Personalsituation bei den Luchsen sagte Trainer Dubravko Prelcec vor dem Duell am Samstag (19.00 Uhr): „Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, und wir müssen in der Deckung als auch im Angriff immer neu experimentieren.“ Zwar lobte der Kroate das Engagement der verbliebenen Spielerinnen, räumte aber ein: „Ich kann nicht siche...

