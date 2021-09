Handball : Handball-Luchse trotz Niederlage mit Halbzeit zufrieden

Trainer Dubravko Prelcec von den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten sah trotz der am Ende klaren Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim zumindest in der ersten Hälfte einiges Positive.

Buchholz in der Nordheide | „Mit dem Spiel meiner Mädels in der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, denn in der Abwehr standen wir sehr gut und haben im Angriff sehr geduldig, im Rahmen unserer derzeitigen Möglichkeiten, gespielt“, sagte er nach dem 19:32 (12:15) gegen den Titelfavoriten am Samstagabend. Sieben geworfene Tore nach der Pause seien aber eine schwache Ausbeute,...

