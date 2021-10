Handball : Handball-Luchse müssen nächsten Ausfall verkraften

Die Personalsorgen bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten gehen weiter.

Buchholz in der Nordheide | Zwar feierte Marleen Kadenbach in der Partie gegen den Thüringer HC am Mittwoch ihr Comeback und traf sechs Mal, dafür zog sich Julia Herbst eine Knöchelverletzung zu und wird dem Bundesliga-Schlusslicht voraussichtlich länger fehlen. Trotz des nächsten Ausfalls sowie der 22:27 (13:15)-Niederlage und dem damit einhergehenden sechsten verlorenen Spiel ...

