Handball : Handball-Luchse Rosengarten feiern ersten Saisonsieg

Den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist der langersehnte Befreiungsschlag gelungen.

Buchholz in der Nordheide | Nach zuvor sieben Niederlagen feierte die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec am Samstag mit dem 30:27 (15:13) gegen den VfL Oldenburg den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison. Beste HL-Werferin war Maj Nielsen mit sechs Toren. Die Gastgeberinnen starten mit einer 2:0-Führung in die Partie, die bis kurz vor der Pause weitgehend ausgeglichen ...

