Handball : Handball-Luchse: Bundesliga-Auftakt mit dezimiertem Team

Die Frauen von den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten wollen auch in ihrer zweiten Bundesliga-Saison den Abstieg verhindern.

Buchholz in der Nordheide | Vor der Auftaktpartie am Samstag (19.00 Uhr) in der Nordheide-Halle gegen den letztjährigen Dritten TuS Metzingen betonte Trainer Dubravko Prelcec: „Bei allen Spielen sind wir der klare Außenseiter und können nur lernen. Wir hoffen, dass einige verletzte Spielerinnen bis Ende September wieder zurück sind und uns im Kampf um den Klassenerhalt helfen kö...

