Gesundheit : Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 344

Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Dienstag deutlich gestiegen und liegt damit nur noch knapp unter der Marke von 350, ab der automatisch neue Beschränkungen gelten und Clubs und Diskotheken geschlossen bleiben müssen.

Hamburg | Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 344,0 an. Am Montag hatte der Wert 308,5 betragen, eine Woche zuvor 262,1. Deutschlandweit sank die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag auf 306,4 nach 316,0 am Vortag. Die Gesundheitsbehörde meldete 1336 bestätigte Neuinfe...

