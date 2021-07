Bürgerschaft : Hamburgs Hochwasserschutz wird überprüft

In Hamburg fürchtet man eher den Blanken Hans - eine Sturmflut, die das Wasser der Nordsee in die Elbe drückt. Aber auch durch Starkregen nimmt das Überschwemmungsrisiko zu. Nach der Katastrophe im Westen und Süden Deutschlands will man in der Hansestadt genauer hinsehen.

Hamburg | Angesichts der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz soll in Hamburg die Regenwasser- und Warninfrastruktur überprüft werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen für die Bürgerschaft vor, wie die Fraktionsvorsitzenden Dirk Kienscherf und Dominik Lorenzen am Dienstag mitteilten. Es müs...

