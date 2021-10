Gesundheit : Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 94,3: 339 neue Fälle

Hamburgs Einzelhändler und Friseure können ab Samstag wieder maskenlose Kunden bedienen - wenn sie nur noch Geimpfte und Genesene in ihre Läden lassen. Doch auch diese Menschen sind nicht 100-prozentig vor einer Infektion gefeit. Und die Zahlen steigen.

Hamburg | Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich in Hamburg wieder der 100er-Marke. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit 94,3 an. Damit legte der Wert binnen einer Woche um mehr als 30 Punkte zu. Zum letzten Mal hatte die Sieben-Tage-Inzidenz Anfang Mai über 100 gelegen. Am Freitag ...

