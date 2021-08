Verkehr : Hamburgs CDU macht sich gegen E-Roller auf Gehwegen stark

Die Hamburger CDU-Politiker Christoph Ploß und Richard Seelmaecker machen sich mit einem Sechs-Punkte-Plan gegen E-Roller auf Gehwegen stark.

Hamburg | „In meinem Wahlkreis Hamburg-Nord/Alstertal haben sich sehr viele Bürger an mich gewandt. Sie beklagen zu Recht, dass Elektro-Roller häufig mitten auf Gehwegen abgestellt werden“, so CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß. Dadurch würden insbesondere Menschen mit Behinderungen und Senioren beeinträchtigt. Aktuell gibt es etwa 7.000 E-Roller in Hambu...

