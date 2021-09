Bundestag : Hamburgs CDU-Chef Ploß hofft auf Platz eins im Bund

Der Hamburger CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat, Christoph Ploß, hat sich nach Veröffentlichung der ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl zurückhaltend geäußert.

Hamburg | „Wir werden hier alle noch einen sehr, sehr spannenden Abend erleben“, sagte er am Sonntagabend bei der Wahlparty in der CDU-Landesgeschäftsstelle. Die Zahlen zeigten noch nicht, wohin es gehen werde, „deshalb bleibt uns erst einmal nur das Abwarten“. Er könne nur seine Hoffnung zum Ausdruck bringen, „dass wir am Ende unser Minimalziel erreichen, näml...

