Arbeitsmarkt : Hamburgs Arbeitsmarkt erholt sich trotz Corona-Eskalation

Fast 87.000 Hamburgerinnen und Hamburger waren noch im Februar ohne Job. Das war eine Folge des harten Lockdowns in der zweiten Coronawelle. Mittlerweile steckt das Land in der vierten Welle. Negative Effekte am Arbeitsmarkt sind vorerst nicht sichtbar.

Hamburg | Weiter sinkende Arbeitslosigkeit und Beschäftigung auf Rekordniveau: Die neuerliche Eskalation der Coronapandemie kann die Erholung des Hamburger Arbeitsmarktes vorerst nicht stoppen. So sank die Zahl der Arbeitslosen auch im November weiter auf rund 71.400, das sind etwa 2500 oder 3,4 Prozent weniger als im Oktober, wie die Hamburger Agentur für Arbe...

