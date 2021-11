Soziales : Hamburger „Zeit“-Stiftung feiert 50-jähriges Bestehen

Seit fünf Jahrzehnten gibt die „Zeit“-Stiftung Geld für Projekte in Wissenschaft, Forschung, Bildung und für demokratische Presse. Dank der Stiftung gibt es in Hamburg eine private Hochschule für Rechtswissenschaften und ein Kunst-Forum. Und es ist noch Geld übrig.

Hamburg | Die von dem Politiker und Verleger Gerd Bucerius vor 50 Jahren gegründete „Zeit“-Stiftung hat mehr als 2500 Projekte umgesetzt und finanziert - darunter die Gründung der Bucerius Law School und des Bucerius Kunst-Forums. Seit 1971 seien rund 450 Millionen Euro direkt in die Förderung von Projekten geflossen, sagte eine Sprecherin am Montag in Hamburg....

