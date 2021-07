Prozesse : Hamburger Warburg-Banker von BGH-Urteil enttäuscht

Die Hauptgesellschafter der Hamburger Warburg Bank haben sich enttäuscht vom Urteil des Bundesgerichtshofs zur Strafbarkeit sogenannter Cum-Ex-Geschäfte gezeigt und erwägen rechtliche Schritte.

Hamburg | Durch die Zurückweisung der Revision eines Urteils des Bonner Landgerichts hätten die Karlsruher Richter in der Vorinstanz erfolgte Verstöße gegen die Grundlagen eines rechtsstaatlichen Verfahrens „nicht kompensiert, sondern perpetuiert“, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten persönlichen Erklärung von Christian Olearius und Max Warburg. „Wir wer...

