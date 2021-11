Sportpolitik : Hamburger Sport hofft auf nähere Zukunft ohne Lockdown

Der Hamburger Sport setzt darauf, dass es trotz der zuletzt hohen Corona-Inzidenzzahlen nicht zu erneuten Einschnitten im Bereich der Sportausübung kommt.

Hamburg | „Wir hoffen, dass es nicht wieder zu einem Lockdown kommt“, sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Hamburger Sportbunds (HSB) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf Anfrage. Am Donnerstag waren 159,9 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche registriert worden. Am Mittwoch hatte der Wert sogar bei 162,6 gelegen. Der HSB steht nach eigenen Anga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.