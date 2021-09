Kriminalität : Hamburger Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber-Pärchen

Nach einem Wohnungsraub in Hamburg-Barmbek fahndet die Hamburger Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Räuber-Pärchen.

Hamburg | Die beiden Unbekannten sollen bereits Ende Juni eine 72-Jährige in deren Wohnung im Stadtteil Barmbek überfallen haben, wie die Hamburger Polizei am Dienstag mitteilte. Nach den Ermittlungen der Polizei hatten am 26. Juni ein Mann und eine Frau die Seniorin in ihre Wohnung gedrängt, mit einer Schusswaffe bedroht und ihr dann zwei Ketten vom Hals ge...

