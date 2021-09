Bundestag : Hamburger Grüne jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag

Die Grünen-Politikerin Emilia „Milla“ Fester ist jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag.

Hamburg | Die Grünen-Politikerin Emilia „Milla“ Fester ist jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag. Die 23-Jährige aus Hamburg löste bei der Wahl am Sonntag auf Platz drei der Landesliste das Ticket nach Berlin. „jung. grün. feministisch. klimagerecht.“ - so präsentiert sich die im niedersächsischen Hildesheim geborene Regieassistentin in den sozialen Netzwerken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.