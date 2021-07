Freizeit : Hamburger Fundbüro startet Kundenbetrieb in neuen Räumen

Das Hamburger Fundbüro musste für eine Stadtteilschule Platz machen. Nun sind auch alle Fahrräder, Schlüssel, Handys und Taschen ohne Besitzer an einem neuen Ort zu finden. Schon am Montag geht es los.

Hamburg | Das Hamburger Fundbüro ist umgezogen und wird künftig in Hamburg-Bahrenfeld verlorene Dinge entgegen nehmen und den Besitzern zurückgeben. „Wir sind im Zeitplan und öffnen am kommenden Montag wieder für den Besucherverkehr - am neuen Standort in der Luruper Chaussee“, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Altona der Deutschen Presse-Agentur. In den neue...

