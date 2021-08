Handball : Hamburger Fünftliga-Handballerinnen fordern Meister Dortmund

Die Fünftliga-Handballerinnen der TH Eilbeck haben das ganz große Los gezogen.

Dortmund | In der zweiten Runde des DHB-Pokals treffen die Hamburgerinnen auf den deutschen Meister Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Das Spiel wird am 2. oder 3. Oktober ausgetragen. Die Dortmunderinnen hatten die vergangene Bundesliga-Saison mit 30 Siegen in 30 Spielen und 60:0 Punkten abgeschl...

