Luftverkehr : Hamburger Flughafen: Reisende sollen mehr Zeit einplanen

Nach langen Schlangen am vergangenen Wochenende ruft der Hamburger Flughafen Passagiere dazu auf, am Samstag und Sonntag beim Check-in mehr Zeit einzuplanen.

Hamburg | Zwar enden in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien, dafür stehen sie in Niedersachsen und Bremen vor der Tür. Es sei deutlich zu spüren, dass viele Familien nun wieder in die Sonne fliegen möchten, teilte eine Sprecherin des Flughafens am Freitag mit. Daher könne es am Wochenende erneut zu Wartezeiten kommen. Reisende sollen mindestens zwei...

