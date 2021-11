Parteien : Hamburger FDP-Chef lobt Zusammenarbeit der Ampel-Parteien

SPD, Grüne und FDP verhandeln seit Wochen über eine neue Regierung im Bund. Nach außen haben die Ampel-Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Hamburger FDP-Chef hat das Format nun gelobt - aber auch vor Problemen gewarnt.

Hamburg | Der Hamburger FDP-Vorsitzende Michael Kruse hat den Modus der Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin gelobt. Viel Vertrauen sei dadurch entstanden, dass man die Inhalte der Gespräche nicht vormittags persönlich miteinander und nachmittags in den Medien gegeneinander bespreche, sagte Kruse am Sonntag bei einem Parteitag der Elbliberalen. Das sei eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.