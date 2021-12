Kriminalität : Hamburger Drogen-Geldwäsche-Prozess: Haftstrafen verhängt

Es geht um hohe Summen versteckt in speziell präparierten Koffern: In einem Prozess um Geldwäsche in Höhe von knapp acht Millionen Euro hat das Hamburger Landgericht am Mittwoch teils lange Haftstrafen für die acht Angeklagten verhängt.

Hamburg | Ein 43-Jähriger erhielt mit sieben Jahren die höchste Strafe. Auch seine Eltern, die einen An- und Verkauf für Gold und ein Pfandleihhaus in Hamburg betrieben, und sein Bruder müssen mehrere Jahre in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Geld stammte laut Gericht aus Drogengeschäften anderer Täter, das diese an die Familie übergaben. S...

