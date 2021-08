Demonstrationen : Hamburger CSD-Fahrraddemo: Bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet

Mit einer Fahrraddemo mit bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern will sich der Verein Hamburg Pride am Samstag für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzen.

Hamburg | Der Demonstrationszug starte nach einer kurzen Kundgebung um 12.00 Uhr an der Binnenalster, teilte der Verein am Montag mit. Das diesjährige Motto laute in Anspielung auf das Hamburger Pride-Jubiläum „40 + 1“, „Keep on fighting. Together“. Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 2000 Menschen an der Fahrraddemo durch St. Pauli und Altona, dar...

