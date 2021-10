Arbeitsmarkt : Hamburger Arbeitsagentur legt Zahlen für Oktober vor

Im September ist die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg zum achten Mal in Folge gesunken.

Hamburg | Ob sich dieser Trend im Oktober fortgesetzt hat, will die Hamburger Agentur für Arbeit heute bekanntgeben. Im September waren in der Stadt 75.986 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 2586 oder 3,3 Prozent weniger als im August. Im Vergleich zum September 2020 sank die Zahl der Arbeitslosen um 9605 oder 11,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote, also der A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.