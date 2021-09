Bundestag : Hamburg wieder mit 16 Abgeordneten im neuen Bundestag

Eigentlich sollte eine Wahlrechtsreform dafür sorgen, dass der Bundestag nicht weiter wächst. Das Gegenteil ist passiert: Mit 735 Abgeordneten ist er größer als je zuvor. 16 Abgeordnete kommen aus Hamburg. Die Hälfte von ihnen sind neu.

Hamburg | Hamburg ist auch im neuen Bundestag wieder mit 16 Abgeordneten vertreten. Bei der Wahl am Sonntag errang die SPD fünf Mandate, die Grünen vier, die CDU drei, die FDP zwei Mandate sowie Linke und AfD jeweils ein Mandat, wie der Bundeswahlleiter am Montag mitteilte. Von den sechs Hamburger Direktmandaten gingen vier an die SPD und zwei an die Grünen. ...

