Wetter : Hamburg und Schleswig-Holstein: Wolken und abnehmender Wind

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird in der Wochenmitte sehr wolkig, doch für den Donnerstag gibt es sonnige Aussichten.

Hamburg | Der Mittwoch beginnt wechselnd bis stark bewölkt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. Hin und wieder sind demnach Schauer möglich, besonders an der Nordseeküste. Der Wind weht bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad mäßig bis frisch, lässt aber zum Abend hin nach. In der Nacht zum Donnerstag klart es auf....

