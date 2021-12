Gesundheit : Hamburg richtet spezielle Kinderimpfzentren ein

Mitte Dezember soll es wohl losgehen. Wenn die Stiko grünes Licht gibt, können auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft werden. In Hamburg laufen die Vorbereitungen, aber nicht alle ziehen mit.

Hamburg | Angesichts eher mangelnden Interesses der Kinderärzte an Corona-Schutzimpfungen für Fünf- bis Elfjährige will Hamburg eigene Kinderimpfzentren einrichten. Zwar setze man in einem Drei-Säulen-Modell weiter auf die Kinderärzte, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Diese erste Säule sei „sicherlich für die Kleineren in dieser Altersgruppe sehr relevan...

