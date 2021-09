Finanzen : Hamburg kauft 701 Hektar Land: 39 Hektar an Externe verkauft

Die Stadt Hamburg hat über ihren Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) im vergangenen Jahr Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 701 Hektar gekauft.

Hamburg | Die Kosten dafür bezifferte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2020 auf 101 Millionen Euro. Dem gegenüber stand der Verkauf von 164 Hektar städtischen Flächen, wobei nur 39 Hektar zum Preis von 57 Millionen Euro an Externe gegangen seien. Der größte Anteil - etwa zwei Drittel der Flächen - sei an städti...

